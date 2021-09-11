شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يجتمع بالموسيقيين لحل أزمة الملحنين والمؤلفين والرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعقد غدًا مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسقيين، لبحث الأزمة المتفاقمة التي تثيرها جمعية الملحنين والمؤلفين والرقابة الفنية علي المصنفات بعد فشل كل المداولات والإجتماعات مع الرقابة علي المصنفات بعدم تحصيل أي مبالغ من الموسيقيين والمطربين والعازفين والـDG والأجانب غير مستحقة وعلي غير صحيح القانون وسوف يتجه إلى مقر النقابة المتعهدون والعازفون ومشغلو DG الذين تم التحصيل منهم ومعهم الإيصالات الدالة علي التحصيل.

وسوف ينعقد المجلس برئاسة النقيب لإنهاء هذا الموضوع واتخاذ كل الإجراءات القانونية وطرق كل السبل للحفاظ علي أعضاء النقابة والمنتمين لها والحفاظ علي إيرادات النقابة حتي تستطيع الإضطلاع بمهامها الخدمية من معاشات وعلاج وإعانات وغيره.

وأصدرت مؤخرًا نقابة المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا، تؤكد فيه أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل قراراتها الأخيرة، وشددت على أنها ماضية في تنفيذ كل القرارات التي تصب في صالح أعضاء جمعيتها العمومية.

وقالت النقابة في بيانها: تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدي البعض وتعارض المعلومات مع الواقع.

ويؤكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أن النقابة حازمة في قرارتها التي اتخذت للإصلاح وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال مشددًا علي تطبيق قرار منع الغناء علي الفلاشة ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

وأضاف الفنان هاني شاكر أن مجلس النقابة لن يتهاون في ذلك، مطالبا بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها وعدم تناقل معلومات غير صحيحة.