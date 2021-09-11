شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم فيلم "ساعة شيطان" إلى لعبة شيطان وطرحه الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم "ساعة شيطان" بطولة باسم سمرة، تغيير اسمه ليصبح "لعبة شيطان" وذلك تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث انتهى المخرج من عمليات المونتاج والمكساج ومن المقرر بدء عمليات الدعاية نهاية الشهر الجارى والإعلان عن موعد المحدد لعرضه.



جانب من كواليس فيلم ساعة شيطان

فيلم "لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

يذكر أن آخر أفلام باسم سمرة "صندوق الدنيا" وشارك في بطولته رانيا يوسف وخالد الصاوى وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل، وطرح فى فبراير من عام 2020.



فيلم لعبة شيطان

وينتظر باسم سمرة أيضًا طرح فيلم "أشباح أوروبا" الذى انتهى من تصويره العام الماضى، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى ويشارك فى بطولته هيفاء وهبى أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد آخر من الفنانين.