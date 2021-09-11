شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إطلالات جذابة لنجمة الجماهير نادية الجندي على البحر بالفستان والجينز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من حين إلى آخر تشارك النجمة الكبيرة نادية الجندي، متابعيها وجمهورها بإطلالات شبابية لافتة للأنظار، تأتي غالبيتها أمام البحر، لتبرز المناظر الطبيعية بجوار ظهورها الذى يرتبط دائمًا بملابس شبابية تحتوي على الكثير من الألوان تماشيًا مع فصل الصيف.

وفى أحدث ظهور للنجمة نادية الجندي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت، اليوم السبت، بجلسة تصوير جديدة وهي وسط ميناء قوارب على البحر، لتحصد آلاف الإعجابات من قبل جمهورها ومتابعيها عبر إنستجرام، الذين بلغ عددهم حوالى 750 ألف متابع.



نادية الجندي



نادية الجندى فى أحدث ظهور

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تشارك فيها نادية الجندي متابعيها وجمهورها بصور من أمام الشواطئ فعلى مدار عطلتها الصيفية، نشرت ثلاث إطلالات لها خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي تميزت فيها بظهور مختلف لفت انتباه الكثير من متابعيها.



نادية الجندي فى صورة سابقة



نجمة الجماهير فى اطلاله صيفية

وفى تصريحات للنجمة نادية الجندي - مؤخراً خلال مداخلة هاتفية مع تليفزيون الخليج 365 - قالت: "عمري ما عملت عمليات تجميل الحمد لله.. وشي هو هو من يوم ما اتولدت وملامحي هيا هيا أنا ضد عمليات التجميل، دا فيه ناس ملامحها بتتغير بتقعدي تبصي لصورتها تقولي مين دي مفيش حتة معملتش فيها عملية تجميل بس أنا لأ عمري".

وأضافت الجندى: "لازم أبقي نادية، نادية اللي الناس عرفتها مينفعش أكون غير أنا مينفعش أغير نفسي، لكن إني أغير شخصيتي اللي الناس عرفتني بيها دي أنا مش بحبها.. ممكن أعمل كريمات وصفات بحبها لكن عمليات التجميل لأ".

وتابعت نجمة الجماهير : "فيه بعض الفنانات بقولهم مين دي؟ بسبب عمليات التجميل اللي بيعملوها : فيقولي: دي فلانة .. مش بحب يجي يوم من الأيام الناس يسألوا مين دي؟، فحد يقولهم : دي نادية الجندي"، وعن أعملها خلال الفترة القادمة، قائلة : فيه مفاجآت ليا في الفترة الجاية لجمهوري .