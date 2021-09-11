شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد دياب يحصد جائزتين بمهرجان فينيسيا عن فيلم "أميرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بيان صحفى صادر من لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا، حصد المخرج محمد دياب جائزتي "لانترا ماجيكا" و"إنترفيلم"، في الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وذلك عن فيلم "أميرة"، الذى قدمت بطولته الفنان الأردنية صبا مبارك .

فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب، تدور أحداث فيلم "أميرة"حول فتاة فلسطينية مراهقة عاشت طوال 17 عامًا وهي تعلم أنها ابنة أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، عن طريق تهريب حيواناته المنوية، ولكن ينقلب عالمها عندما تكتشف أن والدها عقيم لا يستطيع الإنجاب، فتخوض رحلة للبحث عن هويتها ومعرفة والدها الحقيقي.

الفيلم من بطولة الفنان الأردنية صبا مبارك، وتارا عبود في تجربتها السينمائية الأولى، إضافة إلى الممثل الفلسطيني علي سليمان، ومن تأليف الثلاثي شيرين وخالد ومحمد دياب، إخراج محمد دياب.