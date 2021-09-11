تعرف على قائمة المسلسلات المعروضة والمنتظرة على المحطات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انتفاضة درامية ونشاط فني تشهده عدد من القنوات الفضائية خلال الفترة الحالية، بعرض أكثر من تجربة درامية مختلفة ومتنوعة عبر "الحياة" و"دي إم سي" و"إم بي سي مصر" و"سي بي سي" و"osn" و"on"، ومنتصتي "watch it" و"شاهد".

"الخليج 365" يرصد لكم قائمة المسلسلات المعروضة حاليا، وأخرى ينطلق عرضها اليوم، ومسلسلات تنتظر العرض، وذلك في التقرير التالي:

مسلسلات تبدأ عرضها اليوم

حكاية "عائلة جيجي" بمسلسل "ورا كل باب"

تبدأ اليوم السبت 11 سبتمبر، عرض القصة الثانية من الموسم الثاني لمسلسل "ورا كل باب" والتي تحمل اسم "عائلة جيجي" في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة "الحياة" من السبت إلى الأربعاء.

حكاية "عائلة جيجي" بطولة هدى الإتربي، إسلام جمال وليلى عز العرب، تأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفي.

حكاية "وأنا قبلت" بمسلسل "زي القمر"

تنطلق اليوم السبت 11 سبتمبر، أولى حلقات حكاية "وأنا قبلت" من مسلسل"زي القمر" عبر شاشة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة الـ 11 مساء من يوم السبت إلى الأربعاء.

"وأنا قبلت" بطولة آيتن عامر، عابد عناني، تيام مصطفى قمر، ومحسن منصور، أسامة عبدالله، لبنى ونس، وآخرين، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف وإخراج معتز حسام.

"إجازة مفتوحة"

يعرض مسلسل "إجازة مفتوحة" اليوم السبت 11 سبتمبر عبر قناة ON، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتها، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدوري شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسي.

مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، كريم أبو زيد ، سميحة أيوب، هشام إسماعيل، مراد مكرم، دنيا ماهر وآخرين، وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وشركة سليميديا للمنتجة مها سليم، سيناريو وحوار أحمد أبو زيد وإخراج محمد حماقي.

المسلسلات المعروضة حاليا

حكاية "بيت عز"

انطلق عرض حكاية "بيت عز" بمسلسل "إلا أنا 2" يوم 4 سبتمبر الجاري، عبر قناة dmc والمعروض في تمام الساعة ٨ مساء.

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي وغيرهم، من تأليف أمين جمال وشريف يسري ومحمد أبو السعد، وإخراج أحمد يسري.

حكاية "غالية" بمسلسل "زي القمر"

انطلق عرض حكاية "غالية" بمسلسل "زي القمر" يوم 4 سبتمبر الجاري عبر قناة "سي بي سي".

المسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

والحكاية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة وهشام إسماعيل، وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عملين حققا نجاحا جماهيريا كبيرا هما مسلسل "العار" و"الريان".

"الوضع مستمر"

يُعرض مسلسل "الوضع مستمر" حاليا، عبر شبكة "osn"، حيث بدأ عرضه يوم 5 سبتمبر الجاري،

المسلسل يشارك في بطولته النجوم: خالد منصور، شادي الفونس، ولأول مرة إنجي كيوان، انتصار، سيد رجب، وشيماء سيف وغيرهم.

مسلسلات تنتظر العرض

"60 دقيقة"

يعرض مسلسل 60 دقيقة، ابتداءً من 16 سبتمبر الجاري، على منصة شاهد vip، ويتكون العمل من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

المسلسل يشارك في بطولته ياسمين رئيس، شيرين رضا وسوسن بدر، وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

"البريئة"

أعلنت منصة شاهد، عن بدء عرض مسلسل "البريئة" بدءًا من يوم 26 سبتمبر الجاري.

يتناول المسلسل قصة لغز يلاحق الشخصية التي تؤديها الفنانة كارمن بصيبص وماضيها، بداية من خروجها من السجن.

المسلسل يشارك في بطولته مجموعة من النجوم اللبنانيين منهم: كارمن بصيبص، تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، ساشا دحدوح، إيلي متري وغيرهم، من إنتاج Eagle Films جمال سنان وغيرهم، من إخراج رامي حنا وتأليف مريم نعوم.

حكاية "بالورقة والقلم"

يبدأ عرض حكاية "بالورقة والقلم" ثاني حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا"، ابتداء من يوم السبت 18 سبتمبر الجاري على قنوات dmc وdmc دراما وعلى منصة Watchit.

حكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، وعماد رشاد، ونور محمد، وحسام الجندي، ولاشينة لاشين، وعبدالله أشرف، وصلاح الدالي، وياسمين سمير، ورشاد رشدي، وريهام الشنواني، وياسر الرفاعي، والمسلسل من فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد بكير.