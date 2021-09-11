تامر عبدالمنعم يعلن انطلاق فعاليات ورش "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأت اليوم ١١ سبتمبر فعاليات ورش "ابدأ حلمك السينما بين إيديك" بمحافظة الغربية على غرار ورشة الإسكندرية التي أقيمت في أغسطس الماضي.

وقد صرح الفنان تامر عبدالمنعم المشرف العام على المشروع أنه تفاجأ بعدد المتقدمين وقام بتقديم الأساتذة الذين سيتولون مهمة التدريس في الورشة، وهم:

- قسم السيناريو: سمير الجمل، د أشرف محمد، د. نادر رفاعي وتامر عبدالمنعم.

- قسم الإخراج: عادل عوض، أحمد البدري، أشرف فايق.

- قسم التصوير: تامر جوزيف، زايد نايف.

- قسم المونتاج: حسام المحفوظي.

- قسم الديكور: د. مروة عزب.

وقد بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري ومن بعده تم عرض فيلم عن مشروع السينما بين إيديك تحدثت فيه معالي وزيرة الثقافة د إيناس عبدالدايم والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما والمشرف على المشروع وأساتذة الورش من المبدعين كما تم عرض لقطات لنادي سينما المشروع بمرسى مطروح ومعسكر المشروع بالفيوم وبعض تدريبات ورشة الإسكندرية.