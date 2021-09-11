رانيا يوسف توجه نصيحة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة رانيا يوسف نصيحة لجمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الشهير "تويتر".

ونشرت رانيا صورة لها، وعلقت: "كل فرحة تصنعها لغيرك، ستعود لك وهي أجمل".

ومن ناحية أخرى، شاركت رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، الذي عُرض رمضان الماضي 2021.

كما عُرض للفنانة رانيا يوسف الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، على "شاهد vip".