فن ومشاهير

"لا أبحث عن عريس".. 25 تصريحا لـ سميرة سعيد ببرنامج "أبلة فاهيتا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة سميرة سعيد، ضيفة ببرنامج "أبلة فاهيتا" وكشفت خلاله تفاصيل حول حياتها الشخصية والعملية وغيرها .

ونرصد لكم أبرز ما قالته سميرة سعيد بالحلقة، في التقرير التالي:

- اسمي في البطاقة سميرة عبدالرزاق بن سعيد مصطفى.

- اسم دلعي الغير مفضل بالنسبة لي "سوسو".

- أعلى وزن وصلتله كان 55 كيلو.

- أنا قصيرة مش طويلة.

- مقاس جزمة رجلي 37 .

- الحالة الإجتماعية: "سينجل".

- عندي ولد واحد اسمه "شادي".

- عندي 5 كلاب في البيت، وعندي قطط.

- "كنت شاطرة وأنا صغيرة في المدرسة، لكن بعد الشهرة مبقتش شاطرة عشان بدأت أغني واتشهر وأنا عندي 9 سنين".

- "أجريت عمليات تجميل كتيرة أوي".

- "اتخانقت مرة في الشارع بسبب واحد كسر عليا بالعربية" .

- "مش بندم على حاجة، ولما بغلط بتعلم".

- أكتر موقف محرج تعرضت له على المسرح، كان بمهرجان "بعلبك" منذ 5 سنوات.. السوستة اتقطعت بتاعت الفستان.

- "برنامج صوت الحياة مكانش أحسن حاجة، بسبب الناس اللي بتقع في الحفرة".

- "السنة دي.. أول سنة أصيف في الساحل، وكنت بروح الجونة".

- أهدي لزوجة ابني المستقبلية: "هو ده طيب معاكي".

- "المغرب وحشني قوي، وأهلي بقالي سنة ونص مشفتهومش".

- "فيلم سأكتب (اسمك على الرمال).. تجربة ما تتكررش".

- "والدي من الرباط وأمي من فاس، وأمي كانت شخصيتها قوية".

- "عمر ما أبويا ولا أمي ضربوني".

- "معنديش مشكلة إن شادي ابني يعرف بنات في أمريكا".

- "لا أنوي الزواج مجددا، ولا أبحث عن عريس واستكفيت منهم".

- "بعت شقتي في باريس من أجل شراء شاليه في الجونة".

- "أنا مهتمة بحقوق المرأة وتمكينها".

- ابني شادي غير مرتبط، ومتواجد في الولايات المتحدة منذ 6 شهور مع والده وعائلته.. مش قلقانة على ابني من الفتيات في أمريكا وخليه يعيش حياته، أنا عايزاه يتبسط".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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