"لا أبحث عن عريس".. 25 تصريحا لـ سميرة سعيد ببرنامج "أبلة فاهيتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة سميرة سعيد، ضيفة ببرنامج "أبلة فاهيتا" وكشفت خلاله تفاصيل حول حياتها الشخصية والعملية وغيرها .

ونرصد لكم أبرز ما قالته سميرة سعيد بالحلقة، في التقرير التالي:

- اسمي في البطاقة سميرة عبدالرزاق بن سعيد مصطفى.

- اسم دلعي الغير مفضل بالنسبة لي "سوسو".

- أعلى وزن وصلتله كان 55 كيلو.

- أنا قصيرة مش طويلة.

- مقاس جزمة رجلي 37 .

- الحالة الإجتماعية: "سينجل".

- عندي ولد واحد اسمه "شادي".

- عندي 5 كلاب في البيت، وعندي قطط.

- "كنت شاطرة وأنا صغيرة في المدرسة، لكن بعد الشهرة مبقتش شاطرة عشان بدأت أغني واتشهر وأنا عندي 9 سنين".

- "أجريت عمليات تجميل كتيرة أوي".

- "اتخانقت مرة في الشارع بسبب واحد كسر عليا بالعربية" .

- "مش بندم على حاجة، ولما بغلط بتعلم".

- أكتر موقف محرج تعرضت له على المسرح، كان بمهرجان "بعلبك" منذ 5 سنوات.. السوستة اتقطعت بتاعت الفستان.

- "برنامج صوت الحياة مكانش أحسن حاجة، بسبب الناس اللي بتقع في الحفرة".

- "السنة دي.. أول سنة أصيف في الساحل، وكنت بروح الجونة".

- أهدي لزوجة ابني المستقبلية: "هو ده طيب معاكي".

- "المغرب وحشني قوي، وأهلي بقالي سنة ونص مشفتهومش".

- "فيلم سأكتب (اسمك على الرمال).. تجربة ما تتكررش".

- "والدي من الرباط وأمي من فاس، وأمي كانت شخصيتها قوية".

- "عمر ما أبويا ولا أمي ضربوني".

- "معنديش مشكلة إن شادي ابني يعرف بنات في أمريكا".

- "لا أنوي الزواج مجددا، ولا أبحث عن عريس واستكفيت منهم".

- "بعت شقتي في باريس من أجل شراء شاليه في الجونة".

- "أنا مهتمة بحقوق المرأة وتمكينها".

- ابني شادي غير مرتبط، ومتواجد في الولايات المتحدة منذ 6 شهور مع والده وعائلته.. مش قلقانة على ابني من الفتيات في أمريكا وخليه يعيش حياته، أنا عايزاه يتبسط".