"لا أبحث عن عريس".. 25 تصريحا لـ سميرة سعيد ببرنامج "أبلة فاهيتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حلت الفنانة سميرة سعيد، ضيفة ببرنامج "أبلة فاهيتا" وكشفت خلاله تفاصيل حول حياتها الشخصية والعملية وغيرها .
ونرصد لكم أبرز ما قالته سميرة سعيد بالحلقة، في التقرير التالي:
- اسمي في البطاقة سميرة عبدالرزاق بن سعيد مصطفى.
- اسم دلعي الغير مفضل بالنسبة لي "سوسو".
- أعلى وزن وصلتله كان 55 كيلو.
- أنا قصيرة مش طويلة.
- مقاس جزمة رجلي 37 .
- الحالة الإجتماعية: "سينجل".
- عندي ولد واحد اسمه "شادي".
- عندي 5 كلاب في البيت، وعندي قطط.
- "كنت شاطرة وأنا صغيرة في المدرسة، لكن بعد الشهرة مبقتش شاطرة عشان بدأت أغني واتشهر وأنا عندي 9 سنين".
- "أجريت عمليات تجميل كتيرة أوي".
- "اتخانقت مرة في الشارع بسبب واحد كسر عليا بالعربية" .
- "مش بندم على حاجة، ولما بغلط بتعلم".
- أكتر موقف محرج تعرضت له على المسرح، كان بمهرجان "بعلبك" منذ 5 سنوات.. السوستة اتقطعت بتاعت الفستان.
- "برنامج صوت الحياة مكانش أحسن حاجة، بسبب الناس اللي بتقع في الحفرة".
- "السنة دي.. أول سنة أصيف في الساحل، وكنت بروح الجونة".
- أهدي لزوجة ابني المستقبلية: "هو ده طيب معاكي".
- "المغرب وحشني قوي، وأهلي بقالي سنة ونص مشفتهومش".
- "فيلم سأكتب (اسمك على الرمال).. تجربة ما تتكررش".
- "والدي من الرباط وأمي من فاس، وأمي كانت شخصيتها قوية".
- "عمر ما أبويا ولا أمي ضربوني".
- "معنديش مشكلة إن شادي ابني يعرف بنات في أمريكا".
- "لا أنوي الزواج مجددا، ولا أبحث عن عريس واستكفيت منهم".
- "بعت شقتي في باريس من أجل شراء شاليه في الجونة".
- "أنا مهتمة بحقوق المرأة وتمكينها".
- ابني شادي غير مرتبط، ومتواجد في الولايات المتحدة منذ 6 شهور مع والده وعائلته.. مش قلقانة على ابني من الفتيات في أمريكا وخليه يعيش حياته، أنا عايزاه يتبسط".