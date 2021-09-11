بالصور| بن أفليك يُقبل جينيفر لوبيز أثناء حضورهما "the last duel" في "فينيسيا السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص النجم العالمي بن أفليك، على حضور عرض فيلمه "the last duel"، بصحبة الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، والمعروض ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، خارج المنافسة.

والتقطت عدسات وكالة الصحافة الأوروبية epa، صورًا للثنائي الشهير، والتي عكست في معظمها الرومانسية التي يعيشها بن أفليك وجينيفر، إذ ظهر الأول وهو يقبلها في أكثر من صورة.

"the last duel" إخراج ريدلي سكوت، بطولة بن أفليك، مات ديموت وجودي كومر.

جدير بالذكر أن قصة حب وارتباط النجمة العالمية جينيفر لوبيز والنجم بن أفليك، عادت لتحتل صدارة عناوين المجلات العالمية، وأخبار المواقع الاليكترونية، بينها مجلة بيبول الأمريكية، بعد انفصال دام حوالي 17 عاما.

جينيفر التي انفصلت حديثا عن خطيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز، التُقطت لها عدة صور حديثة تجمعها بخطيبها وحبيبها السابق بن أفليك، وهما يتنزهان ويقضيان العطلة الصيفية، لتمنح علاقتهما فرصة ثانية.

جدير بالذكر أن بن أفليك وجينيفر لوبيز أعلنا خطبتهما عام 2002، عقب مشاركتهما في فيلم gigli، وتم إعلان انفصالهما في 2004.

من ناحية أخرى، تشارك جينيفر لوبيز في بطولة فيلم shotgun wedding، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بمختلف أنحاء العالم العام المُقبل 2022.