عبير صبري تنشر صورة رفقة والديها:"ليه يا زمن مسبتناش أبرياء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة عبير صبري صورة تجمعها بوالديها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "عبير" على الصورة: "بابا الله يرحمه ويغفر له وماما ربنا يخليها ويحفظها، وأنا، ليه يا زمن مسبتناش أبرياء".

وكان أخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما تشارك عبير صبري في فيلم "ليلة العيد"، من إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج أحمد السبكي.