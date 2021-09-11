بعد الحادث.. محمد شاهين يكشف تطورات حالة مطرب المهرجانات حودة بندق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد شاهين، تطورات الحالة الصحية لمطرب المهرجانات حودة بندق، عقب حادث السيارة الذي تعرض له الخميس الماضي.

ونشر شاهين، فيديو يجمعه مع بندق، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "حودة بندق مفيهوش حاجة، وربنا يتم شفاه على خير، وربنا يبارك في عمره ويخليه لأهله".

وقال شاهين، بالفيديو: "حودة أهو كويس وزي الفل ودي حاجة بسيطة وهتعدي، وربنا يقومه بألف سلامة، واللي جاي أحسن"، فيما قال حودة بندق: "استنونا الأيام الجاية وعاملين حاجات هتفرحكوا".

وكان مطرب المهرجانات حودة بندق، تعرض لحادث سير نُقل على إثره لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ووقع الحادث، أثناء قيادته سيارته الشخصية على الطريق الدائري، متوجهًا لإحياء حفل زفاف بمنطقة بنها بمحافظة القليوبية.

تم نقله لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج بعد إصابته بعدد من الكدمات والجروح والخدوش في الوجه.