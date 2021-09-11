بلون الدم.. ما سر ظهور بِرَك مجهولة المصدر قرب البحر الميت؟!

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2021 4:37 مساءً

تفاجأ سكان منطقة بالأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك الأردنية، بظهور برك من مياه حمراء اللون مجهولة المصدر، قرب البحر الميت.

ولوحظ وجود تجمع للمياه، وقد صبغت كاملة باللون الأحمر وتبين أنها تنبع من عيون الماء في أعلى الجبال بغور الحديثة وتتجمع في أجزاء من الحفر الانهدامية التي تشكلت بعد انحسار مياه البحر الميت على مدى سنوات.

وقال المتحدث باسم وزارة المياه الأردنية عمر سلامة، إن البركة الحمراء التي ظهرت في منطقة البحر الميت معزولة عن البحر، ولا تصب فيه، وبين أن فرقا مختصة من وزارة المياه أخذت عينات لفحص البركة التي تحوي المياه الحمراء، وتم إرسالها إلى المختبرات لتحليلها والتأكد من مصدرها، وسيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها.

من جانبه أشار البروفيسور أحمد ملاعبة، أن سبب هذه الظاهرة هو الطحالب والبكتيريا عاشقة المياه المالحة التي تفرز ملونات تبهر الناظرين رغم خطورة المكان.

ومن المعروف أن طحالب “دوناليلا سالينا” تنشط مع ارتفاع درجة حرارة المياه والملوحة وتفرح مادة وردية تسبب تلون المياه في الحفر الخسفية (Sinkholes)

وهي ظاهرة منتشرة في سلطنة عمان والصين واوكرانيا والسنغال.