مرت بأصعب فترات حياتها.. دنيا سمير غانم تستأنف نشاطها الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، بعد فترة طويلة من الابتعاد عن العمل وأي نشاطات أو ظهور عبر وسائل الإعلام.

جاء ذلك بسبب الأزمة الصحية لوالديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز بعد إصابتهما بكورونا، ورحيلهما.

ومن المُقرر أن تستكمل دنيا تصوير مشاهدها في مسلسل “عالم موازي”، الذي توقّف تصويره بشكل مفاجيء بعد دخول والديها في أزمتهما الصحية، لا سيّما أنّ الراحلة دلال عبد العزيز كانت ضمن أبطال العمل.

ويشارك في المسلسل إلى جانب دنيا، كاتب العمل عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، ويتولى إخراجه هشام جمال، وهو من إنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار غنائي كوميدي.