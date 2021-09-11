شكرا لقرائتكم خبر عن مات ديمون وزوجته فى العرض الأول لـ The Last Duel بمهرجان فينيسيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر النجم العالمي مات ديمون، برفقة زوجته لوسيانا باروسو، العرض الأول لفيلمه The Last Duel في مهرجان البندقية السينمائي الثامن والسبعين، وبدا الممثل البالغ من العمر 50 عامًا، أنيقًا فى بدلة باللون الأزرق الداكن بينما كان يقف إلى جانب زوجته المذهلة، البالغة من العمر 45 عامًا، والتي ارتدت ثوب أسود أنيق.

وأكمل مات ديمون، إطلالته مع قميص أسود وربطة عنق مطابقة، ليكمل مظهره الأنيق بحذاء أسود لامع، يأتى هذا فيما وتستقبل دور العرض في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فيلم The Last Duel، يوم 15 أكتوبر المقبل، وهو من إخراج ريدلى سكوت وبطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتجه جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل.

الفيلم يدور في فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهو عبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.