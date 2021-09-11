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مات ديمون وزوجته فى العرض الأول لـ The Last Duel بمهرجان فينيسيا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حضر النجم العالمي مات ديمون، برفقة زوجته لوسيانا باروسو، العرض الأول لفيلمه The Last Duel في مهرجان البندقية السينمائي الثامن والسبعين، وبدا الممثل البالغ من العمر 50 عامًا، أنيقًا فى بدلة باللون الأزرق الداكن بينما كان يقف إلى جانب زوجته المذهلة، البالغة من العمر 45 عامًا، والتي ارتدت ثوب أسود أنيق.

Wow: while her husband was the star of the film, Luciana certainly proved to be the star of the red carpet as she dazzled in her amazing gown which featured a semi-sheer skirt adorned with sequins

Couple goals: Matt Damon and his wife Luciana Barroso cut very stylish figures as they attended the premiere of his film The Last Duel amid the 78th Venice Film Festival on Friday

وأكمل مات ديمون، إطلالته مع قميص أسود وربطة عنق مطابقة، ليكمل مظهره الأنيق بحذاء أسود لامع، يأتى هذا فيما وتستقبل دور العرض في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فيلم The Last Duel، يوم 15 أكتوبر المقبل، وهو من إخراج ريدلى سكوت وبطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتجه جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل.

Looking good: The actor, 50, looked sharp in a dark navy suit while he posed alongside his stunning partner, 45, who wowed in a black, strapless sequin gown

الفيلم يدور في فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهو عبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.

There they are: The couple put on a dazzling display as they made their way to their seats for the screening

Trio: The stars were joined on the red carpet by director Ridley Scott

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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