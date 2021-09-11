شكرا لقرائتكم خبر عن كينج يتغلب على ميلر.. تأجيل عرض فيلم Furiosa لـ2024 وطرح Salem's Lot سبتمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Warner Bros عن نيتها تأجيل فيلم Furiosa وهو الجزء الذى يسرد تفاصيل لحقبة ما قبل أحداث فيلم جورج ميلر الشهير Mad Max: Fury Road، حيث سيعرض الفيلم فى العام 2024 بدلاً من موعد عرضه السابق فى يونيو 2023، بدون إبداء أى أسباب حول كواليس التأجيل.

فيما كشفت عدت تقارير نقلتها صحيفة فاريتي، أن فيلم Salem's Lot من رواية ستيفن كينج الأكثر مبيعاً في عالم مصاصي الدماء، سيعرض في 9 سبتمبر 2022، وسيكون من إخراج جاري دوبرمان، الذي أشرف على فيلم الرعب الشهير Annabelle Comes Home.



بطلة فيلم Furiosa

وكشفت عدة تقارير أجنبية منذ عدة اشهر، عن اختيار النجم العالمي كريس هيمسوورث، لاستكمال أحداث فيلم Mad Max الشهير، والمشاركة في بطولة الفيلم القادم بعنوان Furiosa، وحرص هيمسوورث، على توجيه الشكر للمخرج الكبير جورج ميلر، على اختياره لبطولة فيلمه الجديد Furiosa، الذى سيستكمل أحداث الفيلم الشهير Mad Max، الذى طرح عام 2015.، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام في إبريل الماضي، عدة صور من المؤتمر الصحفي الذى كشف عن تفاصيل الفيلم الجديد بحضور المخرج العالمي جورج ميلر وجلاديس بريجيكليان، رئيسة وزراء نيو ساوث في استراليا، التي قامت بتوفير كل الإمكانيات من أجل استكمال عملية التصوير.

ويعد فيلم Mad Max: Fury Road أحد أكبر الأفلام التي طرحت عام 2015، فقد حقق ما يقارب الـ 500 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وفاز بالعديد من جوائز الأوسكار، ومن المقرر ان يستكمل المخرج جورج ميلر أحداث تلك القصة في الفيلم المقبل الذى سيقوم ببطولته هيمسوورث.