شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يخوض مغامرة جديدة فى كواليس تصوير Mission: Impossible 7.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، كواليس جديدة من تصوير فيلم Mission: Impossible 7 الذي يقوم ببطولته النجم العالمي توم كروز، حيث ظهر النجم العالمي صاحب الـ 59 عامًا في صور جديد وهو يقفز بالمنطاد من طائرة هليكوبتر وربطها بمشهد تحطيم عربة قطار نرويجية من على حافة منحدر صخري فوق الأشجار، وهو ما لم يتقبله الكثيرون من النقاد واتهموه بربط مشاهد ببعضها بشكل غير متناثق.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقريرها، بعض كواليس الفيلم الذي شهد الكثير من التأخيرات في عملية الإنتاج، وسردت تفاصيل التصوير الذي تم في مدينة ديربيشاير الإنجليزية التي يتم فيها معظم عمليات التصوير، وشرح التقرير كواليس قفزة كروز من طائرة هليكوبتر بجانب تصوير مشهد سقوط القطار من المنحدر الصخري ليظهر وهو يقفز من القطار نفسه.



بعد سقوط القطار



من كواليس تصوير احدى المشاهد

وتعرض كروز للكثير من الانتقادات بسبب ربط مشهد القفز من الطائرة بالقفز من القطار، وهو ما لقي تفاعلًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام العالمية، خاصة وأن النجم تعرض للكثير من الانتقادات السابقة بسبب توبيخه للعاملين فى الاستوديو بسبب عدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي.



لحظة سقوط القطار

وعلى جانب آخر، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فى تقرير لها منذ أيام، عن سرقة سيارة تابعة للنجم العالمي توم كروزبينما كان مشغولاً بتصوير مشاهد لفيلم Mission: Impossible 7، وأوضح التقرير أن ممثل هوليوود البالغ من العمر 59 عامًا، كان يمتلك أمتعة بقيمة آلاف الجنيهات الاسترلينية داخل السيارة والتى كان بينها إحدى النسخ النادرة لفيلم Top Gun: Maverick.