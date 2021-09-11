شكرا لقرائتكم خبر عن أول رسالة من مطرب المهرجانات حودة بندق ليطمئن الجمهور على حالته الصحية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن مطرب المهرجانات حودة بندق، جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعى على حالته الصحية بعد أن تعرض لحادث سير على الطريق الدائرى، أول أمس الخميس، حيث نشر أحد أصدقائه مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"، ظهر "حودة" من خلاله ووجه مغطى بالشاش والأربطة الطبية، ليطمئن الجمهور على امتثاله للشفاء بعد الحادث.

كما نشر حودة بندق، رسالة طمأنينة عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، قال فيها: "الحمد لله رب العالمين.. قدر الله وما شاء فعل.. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خير منها.. الحمد والشكر لله في السراء والضراء.. ألف شكر لكل اللى سأل عنى.. الله يشفى كل مريض وما نسأل على بعض في شر أبدا.. الله يتمم شفائي على خير".



مطرب المهرجانات حودة بندق

ووفقا لبعض أصدقاء مطرب المهرجانات، فإن بندق كان برفقة مدير أعماله والسائق، وأثناء سيرهم على الطريق الدائرى فى تمام السابعة مساء الخميس، وتوجههم إلى بنها لإحياء حفل زفاف، انقلبت سيارتهم بعد سقوط صندق من أعلى مقطورة تسير أمامهم.

فيما حرص عدد من مطربى المهرجانات أصدقاء بندق، على الدعاء له بالشفاء منهم حمو بيكا.



حوده بندق بعد الحادث

وطرح صناع فيلم 30 مارس بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، الأغنية الدعائية للفيلم بصوت نعوم عصام وحودة بندق، من كلمات الجوكر، ألحان حودة بندق، توزيع عمرو الخضرى.

فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوى، دينا الشربينى، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوى، صبرى فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى، محمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، إنجى المقدم، وليد فواز، من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.