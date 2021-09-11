شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وكارول سماحة يشاركان بمهرجان The hope لذوى الاحتياجات الخاصة بستوكهولم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجانThe hope السينمائي الدولي في ستوكهولم برئاسة الفنان اللبناني فادي اللوند وإدارة المخرج العماني خالد الزدجالي، الفنانة إلهام شاهين في افتتاح المهرجان السينمائى الدولي، وذلك في العاصمة السويدية ستوكهولم، وقد صرح فادي اللوند مؤسس ورئيس المهرجان بأن حضور النجمة إلهام شاهين لمهرجان The hope في دورته الأولى أضاف قيمة فنية كبيرة له، كما أكد أن المهرجان يحمل في جعبته الكثير من الافلام التي تناقش قضايا تحمل معاني الإنسانية وغيرها من القضايا المهمة.

وأكد اللوند أن المهرجان ورغم الصعوبات التي واجهته إلا أنه يشكل علامة فارقة على خريطة المهرجانات الأخرى، كما أكد خالد الزدحالي مدير المهرجان ان تكريم الهام شاهين بمثابة تتويج لأعمالها السينمائية المتميزة التي قدمتها على مدى سنوات طويلة، كما أعرب عن سعادته بحضورها للمهرجان بجوار النجوم العرب وأبرزهم النجمة اللبنانية كارول سماحة التي حرصت هى الأخرى على الحضور والنجمة الفرنسية برجيت ساي وغيرهم من الشخصيات السينمائية والاعلامية العالمية المتواجدين على السجادة الحمراء في افتتاح دورة المهرجان الأولى لعام 2021.



كارول سماحة



مهرجان الامل



الهام شاهين وكارول سماحة



كارول سماحة



الهام شاهين