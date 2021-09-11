شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تصحح معلومات خاطئة عنها: مش اسمى سوسن ودخلت الفن بعمر 16 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة فريدة سيف النصر، عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية لتوضيحها للجمهور ولمنصة ويكيبيديا للمعلومات، وذلك بعد انتشار معلومات خاطئة عنها وعن حياتها، ونشرت فريدة عدة نقاط توضيحية عن اسمها الحقيقي وتاريخ ومحل ميلادها، لتوثيق البوست الخاص بها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، بصورة من البطاقة الشخصية.

وقالت فريدة سيف النصر، فى تدوينتها: "أنا اسمى فريدة جلال سيف النصر علي اسم جدتي، أنا اتولدت في مستشفى العجوزة، أنا مدرستي ابتدائي النهضة الخاصة، إعدادي ثانوي القومية، كلهم في العجوزة، بعد كده فنون جميلة الزمالك، كان سابقني كل من حسين الإمام معالي زايد صلاح عناني وكتير أنا دخلت إعدادي وهما آخر سنة".

وأضافت فريدة "أنا تزوجت وأنجبت ابن وحيد محمد، حاليًا عندي حفيدتين لارا 5 سنين، وتاليا 3، ابني محمد وزوجته منه، أعيش ببساطة وطبيعية والفن بالنسبة لي بدايته مكتوبة عند ربنا مسابقة جمال الصيف وغلاف لوجه جديد لمجلة السينما والناس للدكتور عبد المنعم سعد وكنت لسه 16 سنة بس، اتفرجوا على فيلم الضحايا لجنة التحكيم كانت فريد شوقي وسمير صبري، حسين فهمي، وصفيه العمري، نيللي، جورج سيدهم، عاطف سالم، وصحافيين كتير كبار وكانت الجوائز عقود عمل وجورج خدوني بطلة مسرح على طول".

وتابعت: "أنا مسميش سوسن إلا لو عايزين بدل ما يشوفوا فريدة تبقي سوسن، واضح لأصحاب البصيرة، ولا أنا مواليد 10 سبتمبر 61، ولا عمري شوفت حدائق القبة ويشرفني أكون منها لكن أنا مواليد العجوزة، ودي حكاية تانية دي ست غنيه قريبة الخديوي والحي ده للراقيين الهانم العجوزة، هابقي أحكي لكم، وأنا لا عملت تجميل وده شعري يا صحافة واللذاذ اللي كاتمين في قلبهم ياامااااه. ويشرفني أسئلة جمهوري العشري حبايبي في الله فقط اللي يحبوني العمر ده كله رغم قلة اعمالي يارب يخليكم".

واختتمت حديثها، "وبس دي الحقيقة على مصغر مختصر وعلشان نقفل الموضوع.. اسألونا بدل التأليف، بالحق ابويا صعايدة وامي من إسكندرية.، كفاية بقي الواحد مش ناقص، ونفسي حد يعمل حاجة أو يفكر يجرب البطاقة أهي يلا بلا زهق وخنقة والعنوان اللي فيها انا أتولدت فيه زمان في شهادة الميلاد أنا حاليًا المهندسين النقطة تقول لكم أيامكم بيضاء سلام".