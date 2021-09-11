شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل جاكسون ينافس مايكل جوردن في السلة ويعلمه رقصته الشهيرة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فترة تسعينات القرن الماضى، سمعة كبيرة وصيت عالمى لكل من النجم العالمى مايكل جوردن، فى عالم كرة السلة، والنجم العالمي مايكل جاكسون، فى عالم الغناء، وهو ما ربع الثنائي على عرش الغناء والسلة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وسرعان ما تحول الثنائي إلى أيقونة فى كل مجالاتهم.

وفى مقطع فيديو جديد نشره النجم العالمى تريس جيبسون، الشهير في سلسلة Fast & Furious، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر فيه الثنائي جوردن وجاكسون وهما يلعبان كرة السلة في أحد الملاعب المغلقة، وبينما ينتهيان من لعب كرة السلة، يقوم جاكسون بتعليم جوردن كيفية الرقص وتقليد حركاته الشهيرة.

ويبدو أن الفيديو الذي تداول بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا تم التقاطه في فترة التسعينات خلال مرحلة تألق الثنائي، ورجح الكثيرين أن الفيديو كان مخصص لإعلان ما وسرعان ما تحول إلى لقاء كبير يجمع كل من مايكل جوردن وجاكسون.



جاكسون يعلم جوردن الرقص



مايكل جاكسون يعلم جوردن الرقص

وعلى جانب آخر، باعت دار "سوثبى" للمزادات، زوج من الأحذية الرياضية، ارتداهما لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردن، خلال موسمه الأول فى الدورى الأمريكى للمحترفين، مقابل 152.500 دولار، ضمن مزاد مخصص لأحذية المشاهير.

ونظمت دار "سوثبى" المزاد إلكترونيا "لأحذية اللاعبين فقط"، وهو أول مزاداتها العالمية على الأحذية الرياضية ويقام حصرا عبر الإنترنت، وضم المزاد عدة أحذية رياضية، إذ شمل 13 زوجا من الأحذية الرياضية انتعلها بعض من أشهر أسماء النجوم فى دورى كرة السلة الـ"ان بي ايه" بينهم سكوتي بيبن وشاكيل أونيل، وفقا لموقع العين الإماراتى.



مايكل جاكسون وجوردن