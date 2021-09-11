شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين محمد يخوض أولى تجاربه فى الدراما التليفزيونية بـ"أمال قارون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، عن خوضه أولى تجاربه الدرامية التليفزيونية من خلال مسلسل يحمل عنوان "أمال قارون" الذى بدأ فى كتابته حاليًا، ويتكتم عن تفاصيله، ومن المقرر يكشف عن الأبطال المشاركين له الفترة المقبلة.



الشاعر بهاء الدين محمد

جدير بالذكر أن آخر أعمال بهاء الدين محمد، التى طرحها مؤخرًا، هو تعاونه مع المطربة نادية مصطفى بأحدث أغانيها التى تحمل اسم "محتاجة" والتى تم طرحها الشهر الماضى، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع محمد ضياء.

كما شهد آخر ألبومات الهضبة عمرو دياب تعاون الشاعر بهاء الدين محمد معه، وعودتهما من جديد للعمل معاً بعد سلسلة من الأغانى الناجحة فى وقت سابق، وذلك عبر أغنية "بتهزر" التى جاءت ضمن أغانى البوم "يا أنا يا لاء".

كما كانت أخر كتابات الشاعر بهاء الدين محمد كلمات أغنية المطرب ماجد المهندس بعنوان "نصاب" والأغنية من ألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.