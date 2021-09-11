شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السعدي يحصد جائزة أفضل إنتاج عن مسلسل لعبة نيوتن من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت إدارة دير جيست حفل توديع جوائز الدورة الـ18، وحصد المنتج محمد السعدي صاحب شركة سعدى جوهر - ميديا هب أفضل إنتاج عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وأعرب عن سعادته بهذا التكريم خاصة أنه أول تكريم للشركة وأكد أن الدراما ستشهد تطور أكثر الفترة المفبلة.

وحصدت جميلة عوض أفضل ممثلة شابة، وحصد علي قاسم أفضل ممثل شاب، وحصد محمود عمرو ياسين جائزة أفضل ممثل صاعد، وحصدت مايان السيد جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وحصد فريق واما جائزة افضل فريق غنائي، وحصد وليد منصور حائزة أفضل إنتاح موسيقي.

وحصدت النجمة مني زكي جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وحصد سيد رجب ومحمد فراج عن دورهما في "لعبة نيوتن"، ومايان السيد جائزة افضل ممثلة صاعدة، وتامر محسن افضل مخرج ومسلسل "لعبة نيوتن" افضل مسلسل.

وحصد الفنان احمد رزق جائزة عن دوره في مسلسل "في يوم وليلة"، وحصد احمد زاهر عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، وحصد احمد وفيق حائزة عن دوره في مسلسل "ولاد ناس"، وحصد ادوارد جائزة عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، وخصدت انجي المقدم عن مسلسل "الاختيار"، وجمال سليمان عن "الطاووس"، وحنان مطاوع عن مسلسل "القاهرة كابول".

وحصدت الفنانة درة التونسية جائزة عن دورها في مسلسل"بين السما والارض"، ودينا فؤاد عن مسلسل "اللي مالوش كبير"، ورانيا فريد شوقي عن دورها في مسلسل"ولاد ناس"، وروجينا عن دورها في مسلسل"بنت السلطان"، وشريف سلامة عن"اسود فاتح "، وصفاء الطوخي عن"خلي بالك من زيزي "، ونرمين الفقي عن مسلسل "النمر"، نسرين طافش عن "المداح"، يوسف الشريف عن دوره في"كوفيد 25"، وصبري فواز عن مجمل اعماله، وهاني رمزي وداليا البحيري عن مسرحية "ابو العربي"، وحمادة هلال عن مسلسل "المداح".

وحصدت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية جائزتي الانتاج الخاصة عن مسلسلي "الاختيار ٢" و "هجمة مرتدة" من دير جيست في الدورة الـ18.

وحضر حفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ18، المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محمد فراج، داليا البحيري وزوجته، صفاء الطوخي، محمد نور، مايان السيد، انجي المقدم، المطرب احمد فهمي، سامية الطرابلسي، جمال سليمان، الملحن عزيز الشافعي، المخرج عمرو محمود ياسين، احمد الشامي، سامية الطرابلسي، الاعلامي سيف زاهر، احمد رزق، الشاعر تامر حسين، هاني رمزي، دينا، حمادة هلال، احمد زاهر وابنته ليلي وزوجته.

كما حرص علي الحضور منذ اللحظات الاولي كل من، الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى، المطرب عصام كاريكا، الفنانة نسرين طافش، الفنان وليد توفيق، الفنانة نرمين الفقي، الفنان وائل عبد العزيز، درة، رانيا قريد شوقي، احمد وفيق، صبري فواز، روجينا وابنتها، ادوارد وزوجته، دينا فؤاد، مصطفي حجاج.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.