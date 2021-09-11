محمد دياب يعلن فوز فيلمه "أميرة" بجائزتين في مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج محمد دياب، عن فوز فيلمه "أميرة" بجائزتين في مهرجان فينيسيا السينمائي، بدورته الـ78 والتي انطلقت فعالياته مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وكتب دياب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "جائزتان لفيلم أميرة في مهرجان فينيسيا الـ٧٨: Lanterna Magicaجائزه لانترا ماجيكا ، INTERFILM AWARD جائزة انترفيلم".

وبحسب دياب، جاء ضمن أسباب اختيار "أميرة" للفوز، أن الفيلم يبعث على التوتر للغاية ومصنوع جيدًا، بدءًا من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى إلى الأخيرة.

وأضاف أعضاء لجنة تحكيم (C.G.S): "الفيلم قصة معقدة وموترة عن معنى العائلة والأبوة والأمومة في سياق ممثل فيه بقوة كراهية الأجانب والانقسامات العميقة. من وجهة نظر اللغة السينمائية فاستخدام التصوير لعناصر رمزية، خلق اتصال بين الأجيال بطريقة مثيرة للاهتمام".

وجاء ضمن أسباب فوز الفيلم "المخرج خلق قصة تصل للأعماق حيث يكون الضحايا، مرة أخرى، الأصغر سناً، الذين يكبرون وينضجون في الكراهية كما لو كانت هذه سمة وراثية، دون أن ينكر إمكانية الاختيار المختلف".

أميرة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويشارك صبا مبارك وتارا عبود بطولة فيلم "أميرة" عدد كبير من النجوم العرب، من بينهم: علي سليمان وقيس ناشف، ووليد زعيتر، وهو إنتاج مصري أردني فلسطيني مشترك، من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.