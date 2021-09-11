ماجدة الرومي تُحيي الذكرى الرابعة لشهداء معركة "فجر الجرود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، على إحياء الذكرى الرابعة لشهداء معركة "فجر الجرود"، وذلك بمرافقة قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، خلال تفقده عدداً من المراكز الحدودية في رأس بعلبك والقاع.

ونشرت ماجدة، بيانا صحفيا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بمناسبة الذكرى الرابعة لمعركة (فجر الجرود)، تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون، عدداً من المراكز الحدودية في رأس بعلبك والقاع ترافقه السيدة ماجدة الرومي التي غرست شجرة أرز تخليداً لذكرى الشهداء في مقر قيادة فوج الحدود البرية الثاني في رأس بعلبك، حيث وضع العماد عون أيضاً إكليلاً على نصب الشهداء.

وتابع البيان: "وأثنت السيدة ماجدة الرومي، على دور الجيش خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، وتوجهت للعسكريين بالقول: (أنتم أملنا وكل الرهان عليكم، تراب لبنان المقدس ‏يحلف باسمكم، نعلم أنكم تواجهون ظروفاً صعبة، ولكنكم كنتم وستبقون حماة لبنان.. لي الشرف أن أكون ‏جندي مثلكم، جميعنا جنود بتصرف لبنان، أنتم السيادة والكرامة والشرف، نحن معكم في خندق ‏واحد حتى الشهادة.. نؤمن بالقضية، ومعاً نكمل الطريق وسنعيش أحراراً".

وأوضح البيان: "وافتتح العماد عون عدداً من الطرق التي تشكل صلة وصل بين المراكز العسكرية الحدودية في جرود رأس بعلبك والقاع والتي يستفيد منها أيضًا مزارعوا المنطقة، كما وضع حجر الأساس لمركز الشرطة العسكرية في بلدة رأس بعلبك ‏في حضور عدد من فاعليات البلدة والقرى المجاورة، ودشّن (نصب فجر التحرير) أيضاً، كما وضع حجر الأساس لمركز تابع لمديرية ‏المخابرات في بلدة القاع بحضور فاعليات المنطقة".

وأضاف البيان: "وألقى العماد عون كلمة نوه فيها بالتضحيات التي يقدمها العسكريون لا سيما في ضوء تشعّب المهام التي يقومون بها بالتزامن مع ضائقة اقتصادية ومعيشية خانقة، داعياً إياهم إلى الثبات في هذه المحنة التي نمر بها إيماناً بلبنان وللوقوف ‏الى جانب المواطنين الذين يثقون بهم".‏

جدير بالذكر أن معركة "فجر الجرود" حقق فيها الجيش اللبناني الإنتصار على الإرهاب من خلال معركة شنها ضد تنظيم "داعش" في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا.