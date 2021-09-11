حمدي الميرغني يوجه رسالة رومانسية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حمدي الميرغني، على توجيه رسالة رومانسية لزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح.

ونشر الميرغني، صورة له معها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنتي نعمة ربنا عليا.. بحبك أوي".

جدير بالذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح، عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.

وينتظر الميرغني، طرح فيلمه السينمائي الجديد "تماسيح النيل" بدور العرض، والفيلم بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، ويزو، محمد ثروت، هنادي مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، ولمى كتكت وغيرهم، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.