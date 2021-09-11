بالصور| نجوم الفن في حفل "دير جيست".. تعرف على المكرمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أقيمت مساء أمس الجمعة، حفل جوائز "دير جيست" بأحد الفنادق بالقاهرة، وكرمت إدارة الحفل عددا من الفنانين الفائزين بأعمالهم في عام 2021، وذلك في دورته الـ 18 هذا العام.

وجاءت تكريمات وجوائز الفنانين، كالتالي:

- تكريم الفنان الكبير سمير صبري عن مشواره الفني الكبير.

- تكريم الإعلامية إيناس جوهر.

- تكريم الفنان وليد توفيق عن مشواره الغنائي.

- تكريم الإعلامي عمرو عبدالحميد.

- حصد المطرب رامي صبري جائزة عن أغنية "شطبنا".

- حصد المطرب أحمد سعد جائزة أفضل مطرب شعبي.

- حصد عزيز الشافعي جائزة أفضل ملحن.

- حصد تامر حسين جائزة أفضل شاعر غنائي.

- حصل عادل حقي على جائزة أفضل موزع موسيقي.

- حصد فيلم "العارف" جائزة أفضل فيلم.

- حصل مسلسل "في بيتنا روبوت" على جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

- فازت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية بجوائز الأفضل لعام 2021، حيث فازت قناة dmc بجائزة أفضل قناة عامة.

- حصدت قناة on drama أفضل قناة مسلسلات، وتسلم المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجائزة.

- حصدت قناة extra news أفضل قناة إخبارية.

- حصدت قناة on time sport جائزة أفضل قناة رياضية.

- حصدت إسعاد يونس جائزة أفضل مقدمة برنامج ترفيهي.

- حصد برنامج "صاحبة السعادة" جائزة أفضل برنامج .

- حصدت الإعلامية لميس الحديدي جائزة أفضل مقدمة برامج.

- حصد حازم إمام جائزة أفضل مذيع رياضي.

- حصد الإعلامي عمرو أديب جائزة أفضل مقدم برامج.

- حصد المنتج محمد السعدي صاحب شركة ميديا هب، جائزة أفضل إنتاج عن مسلسل "لعبة نيوتن".

- حصدت الفنانة جميلة عوض جائزة أفضل ممثلة شابة.

- حصد الفنان علي قاسم جائزة أفضل ممثل شاب.

- حصد الفنان محمود عمرو ياسين جائزة أفضل ممثل صاعد.

- حصل فريق واما على جائزة أفضل فريق غنائي.

- حصل وليد منصور على جائزة أفضل إنتاج موسيقي.

- حصدت الفنانة منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "لعبة نيوتن".

- حصد الفنان سيد رجب ومحمد فراج جائزتين عن دوريهما في "لعبة نيوتن".

- حصدت الفنانة مايان السيد جائزة أفضل ممثلة صاعدة.

- حصل المخرج تامر محسن على جائزة أفضل مخرج.

- حصل مسلسل "لعبة نيوتن" على جائزة أفضل مسلسل.

- حصل الفنان أحمد رزق على جائزة عن دوره في مسلسل "في يوم وليلة".

- حصل الفنان أحمد زاهر على جائزة عن دوره في مسلسل "لؤلؤ".

- فاز الفنان أحمد وفيق بجائزة عن دوره في مسلسل "ولاد ناس".

- وفاز الفنان إدوارد بجائزة عن دوره في مسلسل "لؤلؤ".

- حصدت الفنانة إنجي المقدم جائزة عن دورها في مسلسل "الاختيار 2".

- حصد الفنان جمال سليمان جائزة عن دوره بمسلسل "الطاووس".

- حصدت الفنانة حنان مطاوع جائزة عن دورها بمسلسل "القاهرة كابول".

- حصلت الفنانة درة التونسية على جائزة عن دورها بمسلسل "بين السما والأرض".

- حصلت الفنانة دينا فؤاد على جائزة عن دورها بمسلسل "اللي مالوش كبير".

- حصلت الفنانة رانيا فريد شوقي على جائزة عن دورها بمسلسل "ولاد ناس".

- حصلت الفنانة روجينا على جائزة عن دورها في مسلسل "بنت السلطان".

- حصل الفنان شريف سلامة على جائزة عن دوره بمسلسل "أسود فاتح".

- حصلت الفنانة صفاء الطوخي على جائزة عن مسلسل "خلي بالك من زيزي".

- حصدت الفنانة نرمين الفقي جائزة عن دورها بمسلسل "النمر".

- حصدت الفنانة نسرين طافش جائزة عن دورها في "المداح".

- وتسلم الفنان يوسف الشريف جائزة التميز عن دوره في "كوفيد 25".

- وحصل الفنان صبري فواز على جائزة عن مجمل أعماله.

- حصد الفنان هاني رمزي وداليا البحيري جائزة عن مسرحية "أبو العربي".

- حصد الفنان حمادة هلال جائزة عن مسلسل "المداح".

- حصدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جائزتي الإنتاج الخاصة عن مسلسلي "الاختيار 2" و"هجمة مرتدة".

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، من مختلف أنحاء الوطن العربي.