هذا ما قاله داوود حسين عن جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان داوود حسين، على توجيه رسالة للإعلامي جورج قرداحي، بعد تعيينه وزيرا للإعلام في التشكيل الجديد للحكومة في لبنان.

ونشر داوود، صورة تجمعه به، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أبارك من كل قلبي للإعلامي المتألق الكبير جورج قرداحي تعيينه وزيرًا للإعلام في الجمهورية اللبنانية.. رجل مناسب في مكان مناسب.. تمنياتي لك بالنجاح أيها الرائع والراقي على المستوى الإعلامي والشخصي".

ووقع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، ظهر أمس الجمعة، التشكيل الحكومي الجديد للبنان، وجاء كالتالي: "محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات، يوسف خليل وزيراً للمالية، عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، جوني قرم وزيراً للاتصالات، عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي".