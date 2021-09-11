وليد منصور يحصد جائزة أفضل منتج موسيقي في "دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، بجائزة أفضل منتج موسيقي لعام 2021 في حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست" بناء على تصويت، وأقيم الحفل مساء أمس الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

وطرح وليد هذا العام عدد من الأغاني الناجحة لمجموعة من المطربين، منهم: روبي ودياب ويارا محمد ويسرا، كما يحضر حاليا لمجموعة من المفاجآت سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر أطلق مؤخرا المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان "The Talented" لدعم المواهب الغنائية الجديدة، بمشاركة نخبة من صناع الموسيقى.