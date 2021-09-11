بسبب رقصها بـ"البشكير".. فيفي عبده تثير جدلا على "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرضت الفنانة فيفي عبده، لهجوم وانتقادات من قبل متابعيها وجمهورها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب ظهورها بمقطع فيديو جديد وهي ترقص بـ"البشكير".

ونشرت فيفي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا مساء الفل من الساحل الشمالي، أغنية (العوازل ياما قالوا) بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسه أمواه".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "خلصت هدومك يعني"، "الموضوع تطور جدا ست فيفي"، "يا نهار أسود ومهبب بشكير"، "هو ده البشكير يا فوفا ولا أنا بيتهيألي"، "بالفوطة معقولة".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، عانت خلال الفترة الماضية من أزمة صحية بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية.

ونشرت فيفي فيديو من داخل المستشفى عبر "انستجرام"، قالت فيه "يا مساء الخير من مصر ام الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت ادخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلعوا عني اشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وانا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الامة العربية كلها".

وأعلنت مؤخرا تعافيها، وسفرها للساحل الشمالي، لتقضي إجازتها، وبدأت في الظهور عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".