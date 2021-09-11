"شفت أختي على مشارف الموت".. تعليق جديد لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد شفائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان وائل عبدالعزيز، عن رسالة جديدة بخصوص شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال فترة تعبها ومرورها بأزمتها الصحية.

وكتب وائل، عبر حسابه على "فيسبوك": "النهاردة، كان يوم حلو ومناسبتين يستاهلوا الحمد.. الأولى أن ياسمين قربت للتعافي بعد مشوار تعب طويل، لأني فعلا شوفت أختي على مشارف الموت وكان إحساس ربنا ما يكتبه على حد.. ياسمين مش أختي دي بنتي وحبيبتي".

وتابع: "التاني أني وبعد غياب كتير واختفاء عن صحابي، قابلتهم كلهم النهاردة في احتفال متعود على التواجد فيه كل موسم (dear guest)، الحمد لله على دعاء الناس من كل مكان في الدول العربية وغيرها من الجالية العربية حول العالم".

وأضاف: "أنتوا مش متخيلين كم الرسايل والدعاوي والتمني بالشفاء لبنتي.. إحنا والحمد لله في نعمة كبيرة وفضل من ربنا بوجود الناس دي حوالينا.. وشكرا لكل الناس بجد من قلبي، ويا رب منشوفش في حد حاجة وحشة.. وتصبحوا على دنيا أحلى".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وجهت مساء أمس الجمعة، رسالة لجمهورها عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت فيها: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، والحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا".

وأضافت: "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله".