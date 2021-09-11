إبلاغ الإبن المفضل للملكة إليزابيث بشكوى الاعتداء الجنسي

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 5 ثواني

أُبلغ الأمير أندرو منذ فترة بمنزله في لندن، بالشكوى المقدّمة ضدّه في نيويورك من أمريكية تتّهمه بالاعتداء جنسيا عليها عندما كانت قاصرة بمساعدة الخبير المالي جيفري إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقا في السجن، وفق مستندات قضائية أمريكية.

وجاء في هذه الوثائق أن نسخة من الشكوى سُلّمت بغياب الأمير، في السابع والعشرين من آب/أغسطس، إلى مقرّ إقامته في قصر ويندسور الملكي.

وكشفت مستندات أخرى أنه من المقرّر إقامة جلسة أولى إجرائية دون أن يكون دوق يورك ملزما بحضورها، الإثنين، في سياق هذه القضيّة المحرجة للعائلة الملكية البريطانية.

ولم يرغب المكتب الإعلامي للأمير أندرو، المعروف عنه أنه ”الابن المفضّل“ للملكة إليزابيث الثانية، التعليق على هذه المسألة.

وكشفت فيرجينيا جوفري في الشكوى التي قدّمتها إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن، في التاسع من آب/أغسطس، أن ”دوق يورك هو أحد الرجال النافذين الذين سُلمت إليهم لأغراض جنسية عندما كانت ضحية بين عامي 2000 و 2002، اعتبارا من سنّ السادسة عشرة، لأنشطة اتجار جنسي واسعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري إبستين، وسُجن بسببها، قبل أن ينتحر في أحد سجون مانهاتن خلال صيف 2019“.

ويُتّهم الأمير أندرو، الذي رفض سابقا هذه الادعاءات، في الشكوى بـ“الاعتداء الجنسي“ على جوفري التي كانت آنذاك قاصرة، في ثلاث مناسبات، في لندن عند امرأة مقرّبة جدّا من إبستين هي غيلاين ماكسويل، وفي دارين يملكهما رجل الأعمال في نيويورك والجزر العذراء فيرجن أيلاندز.

الأمير البريطاني أندرو دوق يورك

وكان الأمير أندرو البالغ حاليا 61 عاما، نفى ”بشكل قاطع“ هذه الاتهامات في مقابلة اعتبرت كارثية مع ”بي بي سي“، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وشكّك خصوصا بصحة صورة انتشرت على نطاق واسع تظهره مع فيرجينيا جوفري، وفي الخلفية غيلاين ماكسويل التي لا تزال مسجونة في قضيّة إبستين.

ورغم نفيه المتكرر للاتهامات، فإن صداقة الأمير أندرو مع رجل الأعمال الأمريكي أغرقته في اضطرابات وأجبرته على الانسحاب من الحياة العامة، وتشكّل هذه القضية أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة أزمات العائلة الملكية البريطانية التي اهتزّت إثر تخلّي الأمير هاري وزوجته ميغن عن التزاماتهما الملكية وانتقالهما للعيش في كاليفورنيا، إضافة إلى الاتهامات بالعنصرية التي وجهاها في داخل العائلة.