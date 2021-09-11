من جديد.. إبراهيموفيتش يثير الجدل بتصريح مثير

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

يواصل نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش تصريحاته المثيرة للجدل، عند حديثه عن أفضل مهاجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ولا يزال ابراهيموفيتش يصر على أن الكرة الذهبية تفتقد تتويج نجم مثله بها، وأن ميسي ورونالدو لا يملكان شيئا أكثر منه سوى الألقاب.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “هل تفتقد الكرة الذهبية؟ لا على العكس فإن الكرة الذهبية هي من تفتقدني”.

وأضاف المهاجم “المعتد بنفسه”: “سيطرة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية؟ إذا تحدثنا عن الجودة الجوهرية، فإن ليس لديهما جودة أكثر مني. إذا أخذنا الألقاب في الاعتبار، فعندئذ نعم.. أنا لم أفز بدوري الأبطال”.

وتابع: “لا أعرف المعايير التي يستخدمونها لتحديد الفائز بالكرة الذهبية، لأنني لست مهووسا بها. عندما تعمل بشكل جماعي يستفيد الفرد حتما من هذا الأمر. لا يمكن للفرد أن يعمل بشكل جيد إذا لم يكن الفريق صلبا”.

واختتم المهاجم السويدي: “في داخلي أعتقد أنني الأفضل في العالم”.

ويستعد اللاعب السويدي الذي سيبلغ 40 عاما الشهر المقبل، لخوض أول مباراة له هذا الموسم ضد لاتسيو، بعد غيابه عن كأس الأمم الأوروبية 2020 بسبب إصابة في الركبة.