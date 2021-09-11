رونالدو يتفوق على ميسي في سباق من نوع آخر

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

يبدو أن المنافسة بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لن تنتهي حتى خارج حدود المستطيل الأخضر.

واشتعلت المنافسة بين رونالدو، العائد مؤخرا إلى مانشستر يونايتد، وميسي المنضم حديثا إلى باريس سان جيرمان قائمة وهذه المرة في سباق من نوع آخر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن رونالدو تفوق على ميسي في حصص بيع القمصان، رغم أن انتقال النجم الأرجنتيني حسم مبكرا قبل “الدون” الذي تأكد أمر انتقاله في 2 سبتمبر الجاري.

وحققت مبيعات قمصان “رونالدو” مع الشياطين الحمر 187.1 مليون جنيه إسترليني في 8 أيام فقط.

بالمقابل حقق قميص ميسي مع النادي الفرنسي، 103.8 مليون جنيه إسترليني فقط، أي أنه أقل من مبيعات رونالدو بأكثر من 83 مليون جنيه إسترليني.

وحصل مانشستر يونايتد على أرباح بلغت 13.1 مليون جنيه إسترليني من مبيعات قميص رونالدو، ما يتخطى قيمة انتقال اللاعب من يوفنتوس إلى الشياطين الحمر (12.9 مليون إسترليني).

وانتقل رونالدو وميسي إلى يونايتد وسان جيرمان على الترتيب، في الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الفائت.