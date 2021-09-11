شاهدوا الصورة التي حذفتها نيللي كريم بعد الهجوم عليها بسبب جرأتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: موقف حرج تعرّضت إليه الفنانة نيللي كريم بسبب صورة وصفها متابعوها بالجريئة، بعد نشرها على “فايسبوك”.

ونشرت كريم صورة ثم حذفتها بعدما هاجمها جمهورها، وأبدى عدد كبير منهم دهشته من ملابسها، وظهورها على نحو مثير لم يعتادوها عليه من قبل.

وكانت كريم قد احتفلت بزفافها إلى نجم الإسكواش الأسبق هشام عاشور، بعد قصة حب كبيرة جمعتهما، وضم عدداً كبيراً من النجوم أبرزهم الهضبة عمرو دياب الذي أشعل الحفل.

وأيضاً احتفلت بعيد الميلاد الأول لزوجها في نيويورك بعد أسبوع من زواجهما، حيث كشف لاعب الإسكواش السابق عن فيديو عبر “إنستغرام” وهو يحتفل بعيد ميلاده برفقة زوجته في نيويورك ثم عادا إلى مصر.

وتشارك الفنانة المصرية في فيلم “200 جنيه”، ويشارك في بطولته إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، خالد الصاوي، غادة عادل، هاني رمزي، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، آسر ياسين، محمد فراج، طارق عبدالعزيز، دينا فؤاد، ومي سليم، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.