في أول ظهور لهما بعد عقد القران.. قُبلة من أحمد سعد لزوجته في مهرجان “دير جيست”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطف المطرب أحمد سعد وزوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما قبّلها على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز مهرجان “دير جيست” بدورته الـ18.

ويُعدّ هذا الظهور الأول للثنائي بعد عقد قرانهما قبل نحو أسبوعين، حيث احتفلا به في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عائلتيهما والأصدقاء المقربين.

وتم تكريم المطرب المصري، بجائزة أحسن تيتر مسلسل عن “الاختيار 2″، الذي عُرِض خلال السباق الرمضاني الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً.

وأقيم حفل توزيع جوائز “دير جيست”، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس مساء أمس، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير لتسلم جوائزهم ودروع التكريم.