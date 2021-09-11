تامر حسني يُعلِّق بعد كشف آيتن عامر موهبتها في الغناء.. “عيونه دار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبَّر النجم المصري تامر حسني عن إعجابه بأداء الفنانة المصرية آيتن عامر في أغنيته “عيونه دار”، التي استعرضت من خلالها موهبتها في الغناء عبر مقطع فيديو لها.

وأعاد تامر حسني نشر فيديو آيتن عامر للأغنية عبر “ستوري” حسابه في “انستغرام”، ليُوجِّه لها رسالةً، وصفها فيها بأنَّها “مطربة”، بل زاد على ذلك بأنّه كان “مخضوضاً” وهو يسمعها.

وقال تامر حسني في تعليقه على غناء آيتن “عيونه دار”: “يا آيتن إيه دا دا أنتِ مطربة زميلة وأنا مش عارف، اخترتِ أغنية صعبة وبجد برافو غنيتيها هايل.. برافو برافو أنا كنت مخضوض وأنا بسمعكِ”.

وبعدها فجأ تامر حسني آيتن عامر، إذ قام بعزف الأغنية لها من خلال “البيانو”، وهو ما أدخل السعادة إلى قلبها بعد أن شاهدت فيديو تامر عبر حسابه في “انستغرام” وهو يعزف لها الأغنية.

وكتب تامر حسني، في تعليقه على مقطع الفيديو قائلاً: “بما إنكِ فاجئتيني إنكِ بتغني كده، وكمان غنيتيلي أغنية بحبها فعلاً، فقلت أفاجئكِ أنا كمان وأظبطهالكِ واعزفهالكِ يا أحلى آيتن”.

وردّت آيتن عامر على مفاجأة تامر حسني بقولها: “يا سيدي عليك أنت والله وعلى أغانيكِ اللي هتفضل عايشة معانا.. شكراً على الفيديو الحلو أوي أوي أوي ده”.

وكانت آيتن عامر قد استعرضت موهبتها في الغناء؛ إذ فاجأت الجمهور عبر حسابها في “انستغرام” بمقطع فيديو مميز، قدّمت فيه أغنية “عيونه دار” للفنان المصري تامر حسني.

وأدت آيتن عامر الأغنية بإحساسٍ وصل إلى الجمهور بشكل كبير، إذ حصدت آلاف المشاهدات في وقتٍ وجيز، ونال المقطع ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، فضلاً عن آلاف التعليقات.

ولم يتوقف الأمر عند الجمهور فقط، فبعدما تركت آيتن عامر تعليقاً على الفيديو قالت فيه: “كده من غير مناسبة”، دوَّن نجوم الفن تعليقات عدة، من بينهم سوسن بدر والإعلامية بسمة وهبة، إضافة إلى مبادلة آيتن للنجوم والجمهور الردود بعد الإشادة بها.