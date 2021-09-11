شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية تحصد جوائز الأفضل من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية بجوائز الأفضل في حفل دير حيست لعام 2021، حيث فازت قناة dmc بجائزة اأضل قناة عامة، وحصدت قناة on drama أفضل قناة مسلسلات وتسلم المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجائزة.

وحصدت قناة extra news افضل قناة اخبارية وحصدت قناة on time sport جائزة افضل قناة رياضية، وملعب وحصدت اسعاد يونس جائزة افضل مقدمك برنانج ترفيهي، و"صاحبة السعادة" افضل برنامج و"لميس الحديدي" افضل مقدمة برامج، وحازم امام افضل مذيع رياضي، وعمرو اديب افضل مقدم برامج.

وحصد المنتج محمد السعدي صاحب شركة سعد جوهر - ميديا هب افضل انتاج عن مسلسل "لعبة نيوتن"، واعرب عن سعادته بعذا التكريم خاصة انه اول تكريم للشركة واكد ان الدراما ستشهد تطور امثر الفترة المفبلة.

وحصدت جميلة عوض افضل ممثلة شابة، وحصد علي قاسم افضل ممثل شاب، وحصد محمود عمرو ياسين جائزة افضل ممثل صاعد، وحصدت مايان السيد جائزة افضل ممثلة صاعدة، وحصد فريق واما جائزة افضل فريق غنائي، وحصد وليد منصور حائزة افضل انتاح موسيقي.

وحصدت النجمة مني زكي جائزة افضل ممثلة عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وحصد سيد رجب ومحمد فراج عن دورهما في "لعبة نيوتن"، ومايان السيد جائزة افضل ممثلة صاعدة، وتامر محسن افضل مخرج ومسلسل "لعبة نيوتن" افضل مسلسل.

وحصد الفنان احمد رزق جائزة عن دوره في مسلسل "في يوم وليلة"، وحصد احمد زاهر عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، وحصد احمد وفيق حائزة عن دوره في مسلسل "ولاد ناس"، وحصد ادوارد جائزة عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، وخصدت انجي المقدم عن مسلسل "الاختيار"، وجمال سليمان عن "الطاووس"، وحنان مطاوع عن مسلسل "القاهرة كابول".

وحصدت الفنانة درة التونسية جائزة عن دورها في مسلسل"بين السما والارض"، ودينا فؤاد عن مسلسل "اللي مالوش كبير"، ورانيا فريد شوقي عن دورها في مسلسل"ولاد ناس"، وروجينا عن دورها في مسلسل"بنت السلطان"، وشريف سلامة عن"اسود فاتح "، وصفاء الطوخي عن"خلي بالك من زيزي "، ونرمين الفقي عن مسلسل "النمر"، نسرين طافش عن "المداح"، يوسف الشريف عن دوره في"كوفيد 25"، وصبري فواز عن مجمل اعماله، وهاني رمزي وداليا البحيري عن مسرحية "ابو العربي"، وحمادة هلال عن مسلسل "المداح".

وحصدت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية جائزتي الانتاج الخاصة عن مسلسلي "الاختيار ٢" و "هجمة مرتدة" من دير جيست في الدورة الـ18.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.