شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قال راغب علامة عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان اللبنانى راغب علامة، على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتى، عبر تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث قال:"تأليف الحكومة وانشالله يكون فيها خير للبنان وللجميع".

أضاف، فى تغريدته :"تمنياتي لصديقي الإعلامي الكبير الآدمي جورج قرداحي بالتوفيق في مهامه، لكني أعود وأذكّر بأنه لا قيامة للبنان بدون محاسبة المسؤولين الذين تسببوا بما وصل اليه بلدنا الغالي من انهيار. وإلا فسيكون فشل الحكومة نتيجة حتمية".





وكان كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة مهن 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وتشمل الحكومة كلا من: ‏محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ‏بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات، ‏يوسف خليل وزيراً للمالية، وعبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، ‏وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، ‏جوني قرم وزيراً للاتصالات، ‏عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي.

‏هنري خوري وزيراً للعدل، ‏موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني، علي حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل، فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة، ‏هيكتور حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية، ناصر ياسين وزيراً للبيئة، ‏مصطفى بيرم وزيراً للعمل، أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة، ‏وليد نصار وزيراً للسياحة، ‏عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، ‏محمد مرتضى وزيراً للثقافة، ‏جورج دباكيان وزيراً للصناعة، ‏نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ‏جورج قرداحي وزيراً للإعلام، ‏عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين، ‏جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة.