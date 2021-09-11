كتب امير فتحي في السبت 11 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً - استضافت الإعلامية ” سمر يسري ” الفنان ” خالد الصاوي ” في برنامجها ” يوم ليك ” المذاع على قناة الحياة .
وخلال اللقاء كشف خالد الصاوي عن بعض التفاصيل التي تخص حياته الشخصية متحدثا عن الفترة التي كان يعاني فيها من الإدمان وتأثير ذلك على حياته .
فأشار الصاوي إلى أن هذه الفترة كانت من أصعب الفترات في حياته حيث دفعه الإدمان إلى التفكير في الانتحار وإصابته بالجنون إلا أن الفن أنقذه من كل ذلك وعلق قائلا : ” أنا حاليًا أحسن من الماضي .. أنا ماشي صح .. الفن أنقذني من الجنون والانتحار والإدمان ” .
وأضاف موجها نصيحة إلى الجمهور : ” بنصح جمهوري لو عاوز تجرب اتفرج على اللي جربوا .. في حاجات لو عملتها هتخسر نفسك وصحتك وفلوسك فبلاش من الأول ” .
وتابع خالد الصاوي بأنه بعد تعافيه من الإدمان تغيرت حياته بشكل كبير وأقدم على الزواج الذي يعتبر أنه حدث في الوقت المناسب كما اهتم بممارسة الرياضة وضبط أكله وشربه .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير : ” الفن أنقذني من الإدمان والانتحار والجنون “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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