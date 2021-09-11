حقيقة ارتداء إسعاد يونس ل ” باروكة “

كتب امير فتحي في السبت 11 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً - حلت الفنانة ” إسعاد يونس ” ضيفة مع الفنان ” أمير كرارة ” في برنامجه سهرانين المذاع على قناة ON بموسمه الجديد .

وخلال اللقاء وجه أمير كرارة سؤالا لإسعاد يونس حول حقيقة ارتدائها ل ” باروكة ” وأن كثيرا من المتابعين يتساءلون حول هذا الأمر .

ونفت إسعاد يونس ما يتردد حول ارتدائها لباروكة مؤكدة على أنها منذ تقديمها لبرنامج صاحبة السعادة منذ 8 سنوات وهي تظهر بشعرها الحقيقي ولم ترتدي باروكة غير مرتين أو ثلاثة الشهر الماضي بسبب مشكلة في شعرها .

واستعانت إسعاد يونس بأمير كرارة لإثبات ذلك حيث طلبت منه أن يقوم بشد شعرها بنفسه حتى يتأكد من ذلك في موقف طريف لقي تفاعلا واسعا من الحضور في الأستوديو .