حقيقة ارتداء إسعاد يونس ل ” باروكة “

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كتب امير فتحي في السبت 11 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً - حلت الفنانة ” إسعاد يونس ” ضيفة مع الفنان ” أمير كرارة ” في برنامجه سهرانين المذاع على قناة ON بموسمه الجديد .
وخلال اللقاء وجه أمير كرارة سؤالا لإسعاد يونس حول حقيقة ارتدائها ل ” باروكة ” وأن كثيرا من المتابعين يتساءلون حول هذا الأمر .
ونفت إسعاد يونس ما يتردد حول ارتدائها لباروكة مؤكدة على أنها منذ تقديمها لبرنامج صاحبة السعادة منذ 8 سنوات وهي تظهر بشعرها الحقيقي ولم ترتدي باروكة غير مرتين أو ثلاثة الشهر الماضي بسبب مشكلة في شعرها .
واستعانت إسعاد يونس بأمير كرارة لإثبات ذلك حيث طلبت منه أن يقوم بشد شعرها بنفسه حتى يتأكد من ذلك في موقف طريف لقي تفاعلا واسعا من الحضور في الأستوديو .
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