نيللي كريم تسرد كيف تعرفت على زوجها هشام عاشور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم كواليس تعرّفها على زوجها لاعب الإسكواش المعتزل هشام عاشور، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجرتها معها الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”.

ويبدو أنّ “أبلة فاهيتا” كانت السبب في تعرُّف الثنائي على بعضهما؛ حيث قالت نيللي كريم: “أنا متعرفتش على هشام هو اللي اتعرف عليَّ، شوفته في إنترفيو في أميركا معاكِ يا أبلة”.

كما سألتها “أبلة فاهيتا” إنْ كانت تكاليف الفرح على العريس أو العروس، فأجابتها نيللي: “الفرح كان على العريس طبعاً، العروسة كفاية عليها الفستان”.

وفيما يتعلق بمقطع الفيديو المنتشر لعاشور أثناء إطعام نيللي المعكرونة في حفل الزفاف، قالت: “الشهر لسه مخلصش، بيأكلني لسه المكرونة والجمبري”.

أمّا عن مكان السكن إن كان في الشيخ زايد (غربي مصر)، حيث منزل نيللي أم مانهاتن في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يعيش هشام عاشور، أجابت نيللي قائلة: “في التجمع (شرقي القاهرة)”.

وكانت نيللي قد احتفلت بعقد قرانها على لاعب الإسكواش المصري هشام عاشور في النصف الأول من أغسطس 2021، وسط أجواءٍ من البهجة والفرح في الساحل الشمالي، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: عمرو دياب، أمير كرارة، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، أحمد السقا، حسن أبو الروس، مصطفى درويش، كارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، المخرج عمرو سلامة وزوجته، المخرجة كاملة أبو ذكري، ريهام عبدالغفور، داليا البحيري وزوجها، تامر هجرس، الإعلامية منى الشاذلي وكريم فهمي وزوجته.

واختارت نيللي المنتج المصري جمال العدل، المسؤول عن شركة “العدل جروب” التي تولت إنتاج معظم مسلسلاتها، أن يكون وكيلاً لها.

وأطلت كريم على حضُور عقد قرانها مرتدية فستاناً مميزاً من اللون “الأوف وايت”، لمصممة الأزياء المصرية المعروفة ميسون يايا، وقام بتصفيف الشعر “كريس بيوتي صالون”، وميك آب أرتست بتوقيع خبير التجميل عبدالله الرفاعي.

وشارك خبير التجميل عبدالله الرفاعي مقطع فيديو ظهرت فيه نيللي بفستانها، وهي تطلّ على حضور حفل عقد قرانها، واحتفالية الزفاف المصغرة على أنغام أغنية “البنت القوية”، للنجم اللبناني وائل كفوري.

وتزوجت نيللي كريم مرتين: الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها “كريم”، و”يوسف”، ثم تزوَّجت خبير التغذية هاني أبوالنجا، الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه “سيليا”، و”كندة”.