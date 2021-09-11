مشاهير لم يخوضوا تجربة الزواج أبداً.. من هم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: فضَّل العديد من المشاهير حياة العزوبية وعزفوا عن الزواج، فهم يؤمنون بأنّهم يعيشون حياةً سعيدةً تُرضيهم من دون التعرّض لأيّ مشكلات أو عوائق.

نُقدِّم في التقرير التالي أبرز النجوم الذين لم يخوضوا تجربة الزواج أبداً، ولا يفكرون في اتخاذ هذه الخطوة:

جون كيوزاك

في عام 2009، سُئل الممثل الأميركي جون كيوزاك، البالغ من العمر الآن 55 عاماً، عن أسباب عدم زواجه فقال إن “المجتمع لا يستطيع أن يحدد له ماذا يجب أن يفعل”. وبالرغم من أنّ كيوزاك حريص بشكل كبير على إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، إلا أنّه لم يتزوج من قبل، ولكن ربطته الشائعات بعدة فنانات، مثل الممثلة الإنجليزية ميني درايفر والممثلة الكندية نيف كامبل.

أوبرا وينفري

بالرغم من علاقتها بحبيبها رجل الأعمال الأميركي ستيدمان جراهام المستمرة منذ 35 عاماً، إلا أنّ المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري لم تتزوج قط طوال حياتها، بالرغم من إعلان خطبتها بـ جراهام في شهر نوفمبر عام 1992، إلا أنّهما لم يتزوجا حتى الآن.

كايلي مينوغ

صرّحت المغنية الأسترالية كايلي مينوغ بأنّ الزواج لا يتناسب معها، وبالرغم من تداول الكثير من الشائعات حول علاقتها العاطفية إلا أنّ مينوغ، البالغة من العمر 53 عاماً، لم تتزوج من قبل، ولكن في عام 2018 أعلنت ارتباطها برجل الأعمال بول سولومونز، وهو شريكها الحالي وكانت مخطوبة من قبل للممثل البريطاني جوشوا ساس.

وينونا رايدر

الممثلة الأميركية وينونا رايدر تمت خِطبتها للنجم جوني ديب في عام 1990، إلا أنّها لم تخض تجربة الزواج من قبل، وهي الآن على علاقة عاطفية بمصمم الأزياء الأميركي سكوت مكينلاي منذ 10 سنوات ماضية.

آل باتشينو

النجم الأميركي آل باتشينو وقع في حب عدد من النجمات، مثل الممثلة ديان كيتون والممثلة بيفيرلي دي أنجيلو ولديهما بالفعل اثنان من الأبناء، ولكن آل باتشينو لم يتزوّج طوال حياته.

جون هام

ارتبط الممثل الأميركي جون هام ومواطنته الممثلة جينيفر ويستفيلد لعدة سنوات، ولكن لم يتزوجا قط، وانفصلا في عام 2015، ووصف هام علاقته بـ ويستفيلد بأنّها أعمق وأكثر بكثير من علاقة الصداقة، حتى إذا لم يتزوجا.

ديان كيتون

ارتبطت الممثلة الجميلة ديان كيتون بالعديد من النجوم مثل آل باتشينو، وودي آلن و ووارن بيتي، لكنها لم تتزوج أحداً منهم، ولم تخض تجربة الزواج طوال حياتها.

أوين ويلسون

رغم تأكيد العديد من التقارير الصحفية خِطبة الممثل الأميركي أوين ويلسون وزميلته كيت هادسون في عام 2008، إلا أنَّ ويلسون لم يتزوّج قط في حياته.