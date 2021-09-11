تكريم كارول سماحة في السويد.. إطلالة مبهرة في مهرجان الأمل السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفة على مهرجان الأمل السينمائي بدورته الأولى حيث تم تكريمها أمس الجمعة 10 سبتمبر خلال الليلة الافتتاحية للمهرجان في العاصمة السويدية ستوكهولم.

تألقت كارول سماحة خلال الأمسية الإفتتاحية للمهرجان بإطلالة جميلة، إذ اختارات فستانًا من اللون الأزرق وتركت شعرها منسدلاً، فبدت كعادتها بغاية الأناقة، وسرقت الأنظار نحوها لدى وصولها إلى السجادة الحمراء للمهرجان.

وشكرت كارول إدارة المهرجان على استضافتها والتكريم، إذ نشرت عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا لاطلالتها على السجادة الحمراء للمهرجان وعلّقت قائلةً: “شكرا على التكريم من مهرجان الأمل السينمائي الدولي في السويد بنسختة الأولى”.

من جانبه عبّر رئيس مهرجان الأمل السينمائي الدّولي في ستوكهولم، الفنان اللبناني فادي لوند، عن سعادة المهرجان باستضافة كارول سماحة لحضور فعاليات الدّورة الأولى. وقال “لوند” إن كارول سماحة توجت افتتاح المهرجان بحضورها وإطلالتها المبهرة التي أعطت للمهرجان رونقًا وبريقًا استثنائيًا.

الجدير ذكره أن كارول سماحة قدّمت في عام 2019 فيلمًا سينمائيًا بعنوان “صدفة” وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.