شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تعلن خطة عرض أفلامها القادمة فى السينمات لمدة 45 يوم قبل طرحها بالمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ديزنى، عن خطتها المستقبلية في إدارة عرض أفلامها، حيث أعلنت منذ ساعات عن السماح لعرض أفلام 2021 المقبلة في السينمات والمسارح لمدة 45 يوم قبل عرضها على المنصة الالكترونية، لإعادة الطلب على المسارح من جديد بعد توقف الحركة على إثرة تفشي جائحة كورونا وانتقال رواد السينمات لمشاهدة الاعمال في منازلهم عبر المنصات.

وتنتظر دور العرض السينمائي عرض أفلام ديزني الفترة المقبلة وهم "The Last Duel" و "West Side Story" و "Ron’s Gone Wrong" و "The King’s Man"، بالإضافة إلى فيلم Eternals، وستبدأ الشركة في تنفيذ خطتها بفيلم الرسوم المتحركة الموسيقية "Encanto" الذي سيعرض في المسارح لمدة 30 يومًا بدءًا من 24 نوفمبر المقبل قبل وصوله إلى المنصة.

يأتي هذا بعد النجاح الذى حققه فيلم مارفل الأخير "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"، حيث حقق أكثر من 105.9 مليون دولار محليًا حتى يوم الأربعاء، وهذا يعني أيضًا أن "Shang-Chi" قد تفوق بالفعل على الإجماليات المسرحية لـ "Black Widow" ، والتي حققت 100.7 مليون دولار في تلك المرحلة في عرضها المسرحي بعد عرضه في يوليو الماضي.

ويدور فيلم Eternals الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.