شكرا لقرائتكم خبر عن The Long Kiss Goodnight.. حكاية فيلم توقع أحداث 11 سبتمبر قبلها بـ 5 سنوات كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع الذكرى الـ 20 لأحداث الـ 11 من سبتمبر، والتي حاولت السينما العالمية التطرق لها بأعمال كثيرة رصدت كواليسها، إلا أن هناك عملاً واحد توقع الحدث، من خلال أحد مشاهده، وذلك رغم عرضه قبل حادث 11 سبتمبر بـ 5 أعوام كاملة قبل انفجار برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.

الفيلم هو The Long Kiss Goodnight، وخلاله ذكر الممثل بأنهم بالفعل دمروا برج التجارة العالمي نفسه عام 1993.. وأضاف أنهم بقتل 4000 شخص، سيتمكنوا من الحصول علي ميزانية ضخمة من الكونجرس.



مشهد من الفيلم

الفيلم لم يثر نفس الضجة الكبيرة وقتها، إلا أنها وما أن تمت العملية فى عام 2001 أثار ضجة أكبر، بعدما ربط الكثيرون بين ما قيل خلال هذا المشهد بالتحديد وما حصل على أرض الواقع.