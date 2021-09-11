شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دي أرماس تعالج أحزان انفصالها عن بن أفليك بجلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع تألق النجم العالمي بن أفليك بجوار صديقته النجمة العالمية جينيفر لوبيز في مهرجان فينيسا السينمائي، قررت النجمة العالمية آنا دي أرماس، صديقة أفليك السابقة التي انفصل عنها منذ عدة أشهر قليلة، لفتت الانتباه لها بظهورها المميز في جلسة تصوير تابعة لأحدي ماركات المجوهرات والألماظ.

ونشرت دي أرماس، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، ظهرت من خلاله وهي ترقص وتمرح وتركض مع عدد من الموديلز في كواليس الإعلان الترويجي لإحدى العلامات التجارية، وهو ما ربطه الكثيرين بظهور أفليك ولوبيز في مهرجان فينيسا الساعات الماضية.

وكشف موقع Variety ، مؤخراً عن تأجيل طرح فيلم الممثلة الكوبية انا دى ارماس حول النجمة الراحلة مارلين مونرو إلى عام 2022، وذلك وفقاً لتقرير أكدوا فيه أن الأمر جاء مفاجئ للجميع بما فيهم انا دى ارماس نفسها، وذلك بعدما انشغلت طوال الفترة الماضية بالتركيز على انهاء مشاهدها لطرح الفيلم في وقت قريب، إلا أنها لم تتخيل أن يكون الطرح في العام المقبل.

موقع Variety أضاف بخصوص الفيلم أنه سيتم إضافة مشاهد جديدة له بخصوص حبكة درامية تضاف إلى السيرة الذاتية للنجمة الراحلة مارلين مونرو، كما سيتم إضافة ممثلين آخرين يدخلوا الفيلم من أجل تصوير مشاهدهم مع الممثلة انا دى ارماس التي تعول على هذا الفيلم بصورة كبيرة لرفع اسهم نجوميتها بعد سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها في الآونة الأخيرة.