أحمد حلمي ناعيا محمود العربي: "صاحب رحلة طويلة من الوطنية والكفاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان أحمد حلمي، رجل الأعمال محمود العربي، الذي وافته المنية الخميس الماضي.

ونشر حلمي، صورة الراحل، عبر حسابه على تويتر، وعلق "‏البقاء لله .. محمود العربي صاحب رحلة طويلة من الوطنية والكفاح والنجاح".

وأضاف "رجل الإنسانية والتواضع والأخلاق .. اللهم أسكنه فسيح جناتك وألهم أبنائه وأسرته الكريمة واحبائه الصبر والسلوان .. الفاتحة".

وتوفي رجل الأعمال محمود العربي الرئيس الأسبق لغرفة القاهرة التجارية، والمعروف بلقب "شهبندر التجار"، عن عمر يناهز 89 عاما.

وولد محمود العربي عام 1932 وأسس عضو البرلمان السابق مجموعة شركات عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والمالكة لتوكيلات عدة.

كما أطلق محمود العربي إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة، كما ساهم في خلق حوالي نحو 40 ألف فرصة عمل، وساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.