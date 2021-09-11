ياسمين رئيس تروج لمسلسل "60 دقيقة" على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روجت الفنانة ياسمين رئيس، لمسلسل "60 دقيقة" المقرر عرضه ابتداءً من 16 سبتمبر على منصة شاهد vip.

ونشرت ياسمين، بوستر المسلسل وتظهر فيه منفردة، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "استنوني في دور (ياسمين) في مسلسل ٦٠ دقيقة على شاهد".

وطرحت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي لمسلسل 60 دقيقة، يوم الخميس، ويتكون العمل من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولته النجوم محمود نصر، شيرين رضا، وسوسن بدر، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

ومن جانب آخر، تنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها "قمر 14" ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.