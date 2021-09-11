أول معرض في العالم لديناصور ثلاثي القرون عمره 66 مليون عام

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

من المقرر أن يقام في باريس أول معرض دولي لديناصور ثلاثي القرون عمره 66 مليون عام، اعتبارًا من 16 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، قبل أن يتم تقديمه للبيع في مزاد علني في 21 من الشهر المقبل.

وقدرت دار درو للمزادات -التي تشرف على عملية البيع والمزاد- قيمة البقايا المتحجرة للهيكل العظمي لهذا الديناصور ما بين 1.2 و1.5 مليون يورو.

الديناصور “بيغ جون”

(Big John)، على اسم صاحب الأرض التي عُثر فيها على عظام أكثر من 200 ديناصور، هو من فصيلة “ترايسيراتوبس” عملاق يبلغ طوله 8 أمتار وارتفاعه 3 أمتار، ووزنه لا يقل عن 650 كيلوغراماً. وقد تم ترميمه في إيطاليا، وتجميعه يوم 31 أغسطس/آب في باريس.

وستكون هذه الأيقونة الطبيعية محور مزاد “ناتوراليا” (Naturalia)، الذي تنظمه دار درو للمزادات يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول في العاصمة الفرنسية تحت إشراف المفوض المسؤول ألكسندر جيكويللو.

وستقدم الدار للجمهور فرصة رؤية واحدا من أروع الاكتشافات الأثرية السنوات الأخيرة. ويعتبر الهيكل العظمي الثلاثي الرؤوس مكتملا بنسبة تزيد على 60% مع جمجمة بنسبة 75%.

من جهته أكد جيكويللو أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها الدار عملية بيع لمثل هذه الهياكل العظمية لديناصورات.

وأضاف أجرينا 5 عمليات بيع سابقة في دار درو في باريس لمثل هذه الهياكل العظمية، ولكنها المرة الأولى التي نعرض فيها مثل هذه الحيوانات المنقرضة للجمهور مباشرة، وذلك في نوع من التشجيع على الحياة وعلى اكتشاف مثل هذا العالم للجمهور العريض”.