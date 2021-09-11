شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. نجمة "باب الحارة" تمارس فعل خادش ومخل في أحضان شاب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثارت نجمة باب الحارة الفنانة شمس الملا حالة من الغضب بين السوريين بعد ظهورها في مقطع فيديو بملابس فاضحة.

وأثار هذا المقطع سخط وغضب الكثير من السوريين الذين شنوا هجوماً على الفنانة شمس الملا التي ظهرت بطريقة غير أخلاقية بحسب رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع وجود شمس الملا على الشاطئ مع أحد الأشخاص بملابس غير لائقة.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها شمس الملا غضب الجماهير السورية، فقد سبق وتداول المغردون صورًا غير لائقة لها تخطت فيها حدود الجرأة.

يذكر أن شمس الملا هي ابنة المخرج السوري بسام الملا، وشاركت في الجزء التاسع من المسلسل الشهير باب الحارة.